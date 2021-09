Brasil sobra em quadra e goleia o Vietnã por 9 a 1 no jogo de estreia do Mundial de Futsal

Em busca do hexa no futsal, a seleção brasileira começou muito bem nesta segunda-feira o Mundial da modalidade, que está sendo disputado na Lituânia. Na Klaipeda Arena, na cidade de Klaipeda, o Brasil aplicou uma goleada de 9 a 1 sobre o Vietnã, na rodada de estreia do Grupo D, que tem ainda República Checa e Panamá. Na primeira partida do dia, os checos golearam os panamenhos por 5 a 1.

Com três pontos cada — o Brasil fica na frente pela saldo de gols (8 a 4) —, brasileiros e checos farão um duelo direto pela liderança nesta quinta-feira, a partir das 14 horas (de Brasília). No domingo, às 10 horas, no encerramento da fase de grupos, o time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier terá o Panamá pela frente. Todos os jogos serão em Klaipeda.

Leia Também Capitão da seleção de futsal busca redenção em sua última Copa do Mundo

Os gols brasileiros foram marcados por Ferrão (quatro), Dieguinho (dois), Rodrigo, Pito e Leozinho. Dinh Hung Khong descontou. Por conta da facilidade da partida, Marquinhos Xavier utilizou todos os jogadores disponíveis. Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão foram os titulares. Entraram: Djony, Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Pito, Arthur, Lé e Dieguinho.

A seleção iniciou o confronto com bastante agressividade. Logo aos três minutos, Rodrigo chutou forte para abrir o marcador em favor do Brasil. Aos cinco, Ferrão, o melhor do mundo na atualidade, empurrou para o gol, ampliando o placar. O camisa 11 ainda acertaria a trave dois minutos depois.

O time de Marquinhos Xavier envolvia os vietnamitas com a rápida mobilidade em quadra. Ferrão voltaria a mostrar as suas credenciais na partida após receber na esquerda, fintar os marcadores e finalizar contra o gol do Ho, anotando o terceiro do Brasil no confronto.

A seleção do Vietnã respondeu na bola parada. Após cobrança de lateral, Khong finalizou no canto direito do goleiro Guitta e diminuiu o marcador para os vietnamitas. A resposta do Brasil, por sua vez, aconteceu no minuto seguinte, aos 15, após Dieguinho roubar a bola de Nguyen, encobrir Ho e finalizar para o gol.

No último minuto do primeiro tempo, Pito recebeu no meio e finalizou no canto de Ho para levar o jogo para o intervalo com 5 a 1 no placar.

O ímpeto brasileiro permaneceu na segunda etapa. Com 20 segundos de bola rolando, Ferrão saiu cara a cara com Ho e acertou o ângulo do arqueiro vietnamita. O camisa 11 do Brasil voltaria a castigar o rival asiático aos cinco minutos. Após receber bom passe no meio, girou e finalizou no canto de Ho, anotando o quatro gol dele na partida e o sétimo da seleção.

A goleada brasileira se tornou ainda mais impiedosa com a colaboração do goleiro Ho. Após tentar sair jogando, o arqueiro se atrapalhou com a bola e deixou o caminho de Dieguinho livre. O camisa 16 apenas empurrou para as redes vietnamitas. Nos minutos finais, Leozinho tabelou com Lino e recebeu livre para empurrar para o fundo das redes, anotando o nono e último gol do Brasil na partida.