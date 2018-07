Brasil sofre, mas vai às finais dos revezamentos 4x100m no Pan Depois de fazer finais de todas as provas olímpicas no Mundial de Revezamentos, nas Bahamas, em maio, o Brasil não conseguiu repetir o resultado nos Jogos Pan-Americanos, em Toronto. Classificou suas equipes para apenas três finais, sendo que nas duas provas masculinas (4x100m e 4x400m) passou apenas por tempo, sem conseguir completar sua bateria entre os três primeiros.