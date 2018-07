Brasil sofre pouco e escala dupla ''capenga''

O Brasil abriu ontem 2 a 0 no primeiro dia de duelos com o Uruguai, em confronto que vale vaga na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis.

O estreante Rogério Dutra da Silva (135.º do ranking) fez bela partida diante de Marcel Felder (367.º), enquanto pesou a maior experiência de Thomaz Bellucci (34.º) contra o jovem Martín Cuevas, 19 anos (634.º).

Apesar de estrear na Copa Davis, Dutra da Silva teve calma, não se impacientou com as bolas altas do rival e dominou todo o jogo. Ganhou por 6/2, 6/2 e 6/3.

Já Bellucci teve um pouco mais de dificuldade contra o mais novo e inexperiente dos Cuevas - seu irmão Pablo, 54.º do ranking, não jogou por causa de uma lesão.

Apesar de ter facilidade no primeiro set, o jogo ficou equilibrado no segundo e no fim da partida, Martín dificultou bastante, quebrando o saque do brasileiro por duas vezes. No fim, deu Brasil porque o uruguaio sentiu cãibras: 6/1, 6/4 e 7/5.

Inconveniência. O vexame do dia foi protagonizado pelo pai de João Souza. Convidado da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Milton Soares Souza Junior estava se dirigindo de forma ríspida à Martín Cuevas e a torcedores uruguaios.

Só não foi expulso da arena montada no Carrasco Lawn Tennis Club, em Montevidéu, porque o próprio presidente da CBT, Jorge Lacerda, interveio.

Agora, falta apenas uma vitória para o Brasil encaminhar sua sexta participação seguida na repescagem do Grupo Mundial - perdeu todos os cinco confrontos anteriores e não conseguiu voltar à elite da Copa Davis.

Dupla sem duplista. Na expectativa para ver se Pablo Cuevas terá condição de jogo, o capitão brasileiro, João Zwetsch, optou por uma escalação arriscada.

Vai utilizar apenas um especialista em duplas, Bruno Soares, 22.º do ranking mundial. Ele treinou ao lado de João Souza, o Feijão, durante a semana, mas seu companheiro mostrou pouca segurança nos voleios, golpe fundamental num jogo de duplas.

"Preferi uma escalação com apenas um duplista para poder utilizar os jogadores de simples que estiverem na melhor condição", explicou Zwetsch.

O problema é que Soares e Feijão nunca jogaram juntos. Em treinamento contra a dupla formada pelos juvenis Bruno Sant"anna e Guilherme Clezar, que viajaram junto com a equipe a Montevidéu, ficou claro o desentrosamento.