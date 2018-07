Brasil sofre três derrotas e dá adeus ao qualifying de simples em Wimbledon

Em jogos que estavam inicialmente programados para acontecer na segunda-feira, mas foram adiados para esta terça por causa da chuva, Ghem, 200º colocado do ranking mundial, foi superado pelo francês Albano Olivetti, apenas o 791º da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/4, enquanto Clezar, o 194º tenista do mundo, caiu diante de Radu Albot, o 111º, por duplo 6/3.

Na última segunda-feira, o brasileiro Thiago Monteiro também foi eliminado na primeira rodada do quali de Wimbledon. E, agora com as quedas de Ghem e Clezar, o Brasil terá apenas Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva na chave principal masculina de simples, na qual já estavam garantidos pelas suas posições no ranking.

A chave feminina de simples, por sua vez, contará com Teliana Pereira como única representante brasileira. Isso ficou definido nesta terça-feira com a eliminação de Paula Gonçalves, a número 2 do Brasil e 176 do mundo, em sua estreia no quali. Ela caiu na grama de Londres diante da neozelandesa Marina Erakovic, atual 149ª da WTA, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, confirmando o favoritismo de quem já figurou como Top 40 do ranking.