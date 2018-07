Brasil Sub-22 goleia o Canadá e começa bem busca pelo ouro no Pan

O time Sub-20 do Brasil começou bem sua busca pela medalha de ouro do futebol nos Jogos Pan-Americanos. Neste domingo, no jogo que fechou o dia de competições em Toronto, a equipe comandada pelo técnico Rogério Micale goleou o Canadá por 4 a 1, em jogo válido pelo Grupo A do torneio.

Pela mesma chave, o Panamá fez 2 a 1 no Peru. Os peruanos serão os adversários do Brasil na quinta-feira, às 18h35 de Brasília. Depois, na segunda-feira da outra semana, a seleção encara os panamenhos. México, Uruguai, Paraguai e Trinidad & Tobago estão na outra chave. A vitória começou a ser desenhada logo aos 6 minutos, com o atacante Luciano, do Corinthians. Rômulo, meia do Bahia, fez o segundo gol, aos 36 do primeiro tempo, após acertar belo chute na sobra.

Logo no comecinho do segundo tempo saiu o terceiro gol do Brasil, marcado por Clayton, atacante do Figueirense, que fez após belo passe de Luciano. Babouli descontou, aos 11 minutos, mas a seleção brasileira ainda fez mais um, com Erik. O meia do Goiás fez de cabeça, após cruzamento de Dodô.