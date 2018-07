Brasil tem 14 com índice do Mundial Indoor de Atletismo

Apesar de ser uma das 14 atletas que já tem índice, Fabiana Murer comunicou a CBAt que o Mundial Indoor de Istambul não está em seu calendário de competições para 2012, quando seu foco será a preparação para a Olimpíada de Londres. Assim, ela não irá defender o título mundial do salto com vara, que conquistou na última edição do campeonato, no ano passado, em Doha, no Catar.

Além de Fabiana Murer, o superintendente técnico da CBAt, Martinho Santos, informa que outros dois atletas com índice já desistiram do Mundial Indoor: Fábio Gomes da Silva (salto com vara) e Rosângela Santos (60 metros). Enquanto isso, a disputa brasileira para conseguir classificação para o campeonato na Turquia ainda está aberta, sendo que é preciso atingir o índice até 19 de fevereiro.

Com exceção dos três que já desistiram, os outros 11 atletas brasileiros com índice para o Mundial Indoor são: Nilson André (60m), Kleberson Davide (800m), Leandro Prates de Oliveira (1.500m), Hudson de Souza (1.500m), Mauro Vinícius da Silva (salto em distância), Jefferson Sabino (salto triplo), Ana Cláudia Lemos (60m), Geisa Coutinho (400m), Maurren Maggi (salto em distância), Keila Costa (salto em distância e salto triplo) e Gisele de Oliveira (salto triplo).