Brasil tem 3 duplas vivas no vôlei de praia em Roma Se não conseguiu emplacar nenhuma dupla nas quartas de final da chave feminina, pelo menos entre os homens o Brasil vai bem no Grand Slam de Roma, etapa italiana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, três das quatro duplas brasileiras que estão no Foro Itálico avançaram às oitavas de final.