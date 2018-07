Brasil tem 3 representantes em Copa do Mundo de Judô

A competição vale 100 pontos para a medalhista de ouro, 60 para a de prata e 40 para as terceiras colocadas. Para Maria Portela, que faturou bronze no Grand Prix de Dusseldorf, na semana passada, a competição tem um gostinho especial. Ela quer aproveitar o embalo para se manter dentro da zona de classificação pelo ranking mundial, de 14 atletas, com limite de uma judoca por país.

"Consegui vencer adversárias fortes e muito bem classificadas no ranking. Isto é importante para mim, pois quero fazer diferença em Londres. A cada competição me sinto mais confiante", diz Maria Portela, atual 15.ª do ranking mundial, mas que estaria em Londres porque o Japão tem duas atletas à frente da brasileira.

Mariana Silva vive situação parecida e atualmente ocupa a última das 14 vagas olímpicas, apesar do 20.º lugar no ranking da categoria até 63kg. Já Maria Suelen Altherman atualmente tem a sétima vaga (10.ª do ranking) e quer aproveitar a competição para não ter mais chances matemáticas de ficar fora da Olimpíada. Todas lutam no domingo.