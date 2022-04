Brasil tem 3 surfistas nas quartas em Bells Beach e Filipinho pode virar líder

O Brasil terá três representantes nas quartas de final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de surfe, na Austrália. Nesta sexta-feira, Italo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo venceram suas baterias e avançaram na disputa. Filipinho foi o grande destaque porque depende apenas de si mesmo para assumir a liderança do ranking ao fim desta etapa.

Filipinho superou o local Connor O´Leary por 16,26 a 13,00. "Eu estou me sentindo bem, minha prancha está mágica e sei que posso chegar nas finais, se eu ficar em sintonia com as séries para pegar as melhores ondas. Me sinto abençoado por estar surfando ondas como essas. A previsão não era muito boa, mas as ondas estão ótimas e temos muita sorte em competir nessas condições", comentou.

O brasileiro iniciou a etapa na quarta colocação do ranking. Mas, com o resultado desta sexta, já subiu para o primeiro lugar provisoriamente, derrubando da ponta o japonês Kanoa Igarashi, fora da disputa. Filipinho, contudo, ainda pode perder a liderança nesta etapa porque três rivais podem superá-lo na classificação geral.

Dois deles são compatriotas. São justamente Italo e Miguel Pupo. O terceiro é o havaiano John John Florence. Os dois surfistas do Brasil precisam chegar ao título para alcançar o topo, enquanto Florence só precisa alcançar a final. Filipinho, dependendo apenas de si mesmo, assegura a ponta se também atingir a decisão da etapa australiana. Ele fará um confronto direto justamente com Florence nas quartas.

"Isso é fantástico, mas tem muita coisa para acontecer ainda e acho que o John John precisa chegar na final pra ficar com ela. De qualquer maneira, estou numa posição muito boa para o próximo evento, mas um bom resultado aqui vai aumentar minha confiança. Eu adoro o evento de Margaret River, que eu ganhei no ano passado. Estou tranquilo, feliz, então é manter a humildade e seguir em frente", disse o brasileiro, já pensando na etapa seguinte do campeonato.

Campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira venceu o confronto brasileiro das oitavas, sobre Samuel Pupo, por 15,40 a 15,13. Nas quartas de final, ele terá o local Jack Robinson pela frente. Miguel Pupo, por sua vez, despachou o americano Kolohe Andino por 14,76 a 10,90. Na sequência, vai duelar com outro surfista da casa, Callum Robson.

Robson foi o responsável por eliminar o convidado da organização, o festejado australiano Mick Fanning, por 14,50 a 14,27. Será a primeira vez que Callum Robson disputará as quartas de final de um evento da elite mundial do surfe. O confronto restante das quartas será totalmente australiano: Ethan Ewing x Owen Wright.