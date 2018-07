Brasil tem cinco mesa-tenistas nas quartas de final de simples no Pan A surpreendente derrota de Lígia Silva para uma colombiana foi o único revés do Brasil no tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos, nesta sexta-feira, em Toronto. Assim, são cinco brasileiros vivos na disputa por medalhas em simples, sendo três no masculino e duas no feminino. Quem avançar à semi garante pelo menos o bronze, porque não há disputa pelo terceiro lugar no tênis de mesa.