Brasil tem dia 100% no vôlei de praia em Stavanger Com o fim da parceria entre Talita e Taiana, o Brasil só tem três duplas na chave feminina o Grand Slam de Stavanger, na Noruega. Mas os três times brasileiros foram perfeitos e venceram os seis jogos que fizeram nesta quarta-feira, no primeiro dia da etapa válida pelo Circuito Mundial da modalidade.