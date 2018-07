Brasil tem dia dourado nos Jogos Mundiais Militares

Em um ginásio do Maracanãzinho com ótimo público, a força das atletas profissionais do Brasil se fez valer. As meninas derrotaram a China por 3 sets a 1 - com parciais de 25/27, 25/16, 25/17 e 25/12 -, de virada, reagindo depois de um primeiro set ruim.

No último dia do judô, Luciano Corrêa (-100kg) conquistou o ouro, Maria Suellen Altheman (+78kg) levou a prata e Rafael Silva (+100kg) ficou com o bronze. A seleção brasileira terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas da disciplina, com 12 medalhas no total, sendo cinco de ouro, quatro de prata e três de bronze.

No boxe, Robenilson Jesus (56kg), Robson Conceição (60kg), Everton Lopes (64kg) e Gidelson Oliveira (+91kg) fizeram a festa brasileira com todos vencendo suas lutas finais.

Nas provas de atletismo, Ana Silva foi ouro nos 200 metros rasos. Os revezamentos 4x100 metros masculino e feminino também foram campeões. Keila Costa foi ouro no salto em distância, seguida da também brasileira Vanessa Seles. No futebol masculino, a seleção brasileira venceu o Catar por 1 a 0, na prorrogação, e ficou com o bronze.