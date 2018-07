Brasil tem dia perfeito e começa o Pan com 12 vitórias no tênis de mesa O Brasil começou muito bem as competições de tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos. Neste domingo foram realizados os primeiros confrontos por equipes, ainda pela fase de grupos, e as seleções masculina e feminina fecharam o dia com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. Em 12 jogos no total, foram 12 vitórias.