Brasil tem mais candidatos a medalha

Kaio Márcio é o atual recordista mundial dos 200 metros borboleta em piscina curta com a marca de 1min49s11 - feito obtido ainda com o uso dos maiôs tecnológicos - e já possui duas medalhas em Mundiais, um ouro nos 100 metros e bronze nos 50 metros borboleta conquistados em Xangai/2006. "Estou mais descansado. Espero nadar melhor que no Finkel e ir ao pódio", comentou o atleta, que estreará novo estilo de respiração, de lado, no nado borboleta, inspirado no russo Denis Pankratov.

Kaio preferiu abrir mão do Torneio Open e usará como base seus últimos tempos do Troféu José Finkel, que também foi realizado em piscina de 25 metros. Na competição de setembro, no Rio, o nadador venceu os 100m e os 200m borboleta com respectivos 51s05 e 1min52s12 (terceiro melhor tempo do ano na prova). "Espero encerrar a temporada com medalhas e no próximo ano focar meu rendimento em obter índice olímpico."

Felipe França é outra esperança de medalha de ouro do Brasil. O ex-recordista mundial dos 50 metros peito em piscina longa e vice-campeão mundial da prova tem o melhor tempo do ano nos 100 metros peito em piscina de 25 metros, 56s79.

Nicholas dos Santos é outra boa aposta de medalhas do Brasil. Já conquistou duas medalhas em Mundiais de piscina curta: bronze nos 50 metros livre e prata no revezamento 4 x 100 metros na edição de Indianápolis, em 2004.

A delegação, que originalmente era de 28 atletas, teve dois desfalques de última hora. Vinícius Waked machucou o cotovelo e Gabriella Silva, o ombro esquerdo. Ele nadaria o revezamento 4x200m livre e ela, provas do estilo borboleta e o revezamento 4x100m medley. Thiago Pereira decidiu não disputar o Mundial. Preferiu adiantar as férias para depois iniciar a preparação de base para a temporada de piscina longa no ano que vem, quando haverá Mundial, além dos Jogos Pan-Americanos.

O restante da delegação brasileira, até mesmo Cielo, fez a aclimatação (o fuso horário de Dubai para Brasília é de seis horas) no Kuwait.