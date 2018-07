Brasil tem pior posição da história no ranking

Prejudicada pelo fato de não estar disputando as Eliminatórias da Copa de 2014, pois será o país-sede da competição, a seleção fechará o ano neste posto muito ruim para sua enorme tradição no futebol após cair cinco posições em relação a novembro, quando a Fifa publicou a atualização anterior do ranking.

Até antes desta atualização, a pior colocação do Brasil era o 14.º lugar no qual figurou em outubro passado. E essa nova queda expressiva no ranking se deve ao fato de que a seleção não venceu os dois últimos jogos que disputou, em novembro. Primeiro empatou por 1 a 1 com a Colômbia, em amistoso em Nova Jérsei, e depois perdeu da Argentina por 2 a 1 no segundo jogo da final do Superclássico das Américas, em Buenos Aires - embora a equipe dirigida então por Mano Menezes tenha levado o título desta disputa nos pênaltis, a Fifa só reconhece o resultado do tempo regulamentar.

Espanha. A liderança do ranking da Fifa continua nas mãos da Espanha, que pela quinta vez consecutiva fecha um ano no topo. A atual campeã mundial e bicampeã europeia contabiliza 1.606 pontos e mantém vantagem razoável sobre a Alemanha, que permanece na vice-liderança, com 1.437.

A Argentina de Lionel Messi, por sua vez, sustenta a terceira posição e agora passa a ter uma nova quarta colocada em seu encalço: a Itália, que galgou um posto em relação a novembro.

Mas, se os italianos voltaram a evoluir no ranking, quem mais subiu no Top 10 em relação ao mês passado foi a Colômbia, que saltou três postos e agora ostenta o expressivo quinto lugar.

O grupo dos dez mais bem colocados é completado por Inglaterra, que se manteve em sexto, Portugal, Holanda, Rússia e Croácia. A próxima atualização do ranking da Fifa será realizada em 17 de janeiro de 2013.