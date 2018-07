Brasil tem pouca chance de vitória na 88.ª edição da São Silvestre

SÃO PAULO - Sem os dois últimos brasileiros que foram campeões da São Silvestre - Marílson Gomes dos Santos (vencedor em 2003, 2005 e 2010) e Franck Caldeira (2006) -, restam pequenas esperanças de vitória nacional na prova masculina deste ano. Uma delas atende pelo nome de Rafael Novais, campeão dos 5.000m do Troféu Brasil este ano. Após atingir, no primeiro semestre, seu objetivo nas provas de pista, ele dedicou o segundo às corridas de rua. Foi o segundo colocado na Sargento Gonzaguinha, prova paulistana de 15km que é considerada historicamente como um bom termômetro para a São Silvestre, além de ter obtido a quarta colocação na Meia Maratona de Buenos Aires com um tempo respeitável (1h03min17).

Além de Rafael, figuram no primeiro pelotão brasileiro Giovani dos Santos, que venceu a Volta da Pampulha no início do mês, e Damião Ancelmo de Souza, sétimo colocado na edição de 2011 da São Silvestre.

Na prova feminina, a goiana Sueli Pereira da Silva, do Pinheiros, é a atleta que mais investiu em preparação específica para a São Silvestre, com treinos na altitude da cidade colombiana de Paipa, que fica 2.500m acima do nível do mar.