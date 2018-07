Brasil teme suecos no Pré-Olímpico de Handebol

SÃO PAULO - Com o fim do Campeonato Europeu masculino de handebol, no domingo, foram definidos os adversários do Brasil no Pré-Olímpico: Suécia, Hungria e Macedônia. Na luta por uma vaga nos Jogos de Londres, a seleção brasileira terá uma dura missão em solo sueco diante dos tradicionais rivais entre os dias 6 e 8 de abril, em Gotemburgo. Todos os times jogam contra todos e os dois melhores estarão na Olimpíada.

Os campeões continentais de Ásia, Europa, África e América (Jogos Pan-Americanos) já garantiram vaga olímpica, assim como a França - atual campeã mundial - e a Grã-Bretanha - dona da casa. Outras seis vagas serão distribuídas em três Pré-Olímpicos, cada um com quatro equipes.

"São três times muito fortes. Mas a Suécia vai jogar em casa e tem um elenco jovem. Então, pode ser o mais complicado para nós", comentou o técnico do Brasil, o espanhol Javier Garcia Cuesta. "Estão previstas duas fases de concentração, uma no fim de fevereiro e outra em março, mais perto do Pré-Olímpico. Vamos trabalhar para dar o nosso melhor, independentemente de quem esteja do outro lado", completou.

Sem conquistar um título desde 1999, a Suécia perdeu sua soberania na modalidade. Ainda assim, continua sendo a mais tradicional escola do handebol e a maior campeã mundial, com quatro títulos e 11 presenças em pódios.

No Europeu, os suecos também estão marcados na história. São tetracampeões e os maiores vencedores do torneio, apesar de a última conquista ter sido em 2002 . Já na Olimpíada, a Suécia nunca conquistou o ouro, mas ficou com a prata em três das últimas cinco edições.

Hungria e Macedônia, teoricamente, são adversários do mesmo nível do Brasil. Os húngaros ficaram em oitavo no Europeu recém-terminado, sua melhor posição desde 1996. No Mundial, disputou quatro das últimas cinco edições, ficando entre o 6.º e o 9.º lugares. Já a Macedônia só participou de dois Mundiais: foi 11.º em 2009 e 18.º uma década antes.