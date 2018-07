Brasil Tennis Cup, em Florianópolis, também deve ter uma estrela entre as mulheres

SÃO PAULO - Após a confirmação de Rafael Nadal no Brasil Open, o tênis feminino também garante a vinda de uma estrela mundial para a disputa de um torneio de nível WTA, o Brasil Tennis Cup. O anúncio dos nomes das competidoras será feito nesta segunda a partir das 14h em São Paulo.

O torneio será disputado em Florianópolis, Santa Catarina, entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março. Em piso de saibro, a competição enfrentará a concorrência do Torneio de Acapulco (México), que possui tradição no mesmo piso. O Brasil Tennis Cup dará US$ 235 mil (cerca de R$ 477 mil) em premiação.