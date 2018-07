Brasil terá 10 judocas em etapa croata do Circuito Mundial Uma semana depois de a seleção brasileira de judô garantir 15 medalhas no Campeonato Pan-Americano da modalidade, no Canadá, o time B do Brasil volta aos tatames nesta sexta-feira, na etapa croata do Circuito Mundial. O Grand Prix de Zagreb, que vai até domingo, terá a participação de 10 brasileiros que tentam seguir vivos na disputa por uma vaga na Olimpíada. No total, estão inscritos 256 atletas, de 55 países.