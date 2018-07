Brasil terá 14 judocas no Grand Slam de Tóquio O Brasil terá a participação de 14 judocas na disputa do Grand Slam de Tóquio, que começa neste sábado e vai até segunda-feira, no Japão. Com 364 atletas de 53 países, a competição é uma das principais do circuito mundial do judô e conta com valiosos pontos para o ranking mundial e olímpico.