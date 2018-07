Brasil terá 15 judocas no Grand Slam de Tóquio

SÃO PAULO - Penúltima competição da atual temporada no circuito mundial de judô - o Grand Prix de Qingdao acontece na semana que vem, na China -, o Grand Slam de Tóquio começa nesta sexta-feira, no Japão. E o Brasil terá força máxima, com 15 judocas na disputa por medalhas e valiosos pontos no ranking que definirá as vagas olímpicas.

No primeiro dia de disputa, nesta sexta-feira, o Brasil terá quatro judocas em ação nos tatames de Tóquio: Sarah Menezes (até 48 kg), Érika Miranda (até 52 kg), Felipe Kitadai (até 60 kg) e Breno Alves (até 60 kg). As duas mulheres, inclusive, vieram de 17 dias de treinamentos no Japão, o que pode render bons resultados.

A equipe brasileira no Grand Slam de Tóquio ainda tem Rafaela Silva (até 57 kg), Mayra Aguiar (até 78 kg), Bruno Mendonça (até 73 kg), Leandro Guilheiro (até 81kg), Flávio Canto (até 81 kg), Hugo Pessanha (até 90 kg), Tiago Camilo (até 90 kg), Luciano Corrêa (até 100 kg), Leonardo Leite (até 100 kg), Rafael Silva (acima de 100 kg) e Daniel Hernandes (acima de 100 kg), que irão lutar no sábado e domingo.