Brasil terá 25 judocas no Grand Slam de Moscou

SÃO PAULO - A seleção brasileira contará com 25 judocas na disputa do Grand Slam de Moscou, que acontece neste fim de semana, na Rússia - são 13 homens e 12 mulheres. A competição, importante no calendário internacional, também serve como uma preparação para o Mundial de Judô, marcado para ser realizado de 26 de agosto a 1º de setembro, no Rio.

"O Grand Slam é normalmente uma competição muito importante, já que distribui uma boa pontuação por só haver quatro deles (Paris, Baku, Moscou e Tóquio). Mas esse, em especial, se veste de um significado ainda maior por ser a última grande competição internacional antes do Mundial. Por esse motivo, os grandes atletas de cada categoria estarão dentro da disputa buscando aumentar sua pontuação e garantir seu lugar como cabeças de chave no Campeonato Mundial, que, por ser aqui no Brasil, aumenta nossa responsabilidade de corresponder às expectativas que temos", explicou o dirigente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Ney Wilson.

Os 25 judocas brasileiros que estarão no Grand Slam de Moscou são Sarah Menezes (até 48kg), Érika Miranda (até 52kg), Eleudis Valentim (até 52kg), Ketleyn Quadros (até 57kg), Rafaela Silva (até 57kg), Katherine Campos (até 63kg), Mariana Silva (até 63kg), Maria Portela (até 70kg), Bárbara Timo (até 70kg), Mayra Aguiar (até 78kg), Maria Suelen Altheman (acima de 78kg), Rochele Nunes (acima de 78kg), Felipe Kitadai (até 60kg), Eric Takabatake (até 60kg), Luiz Revite (até 66kg), Charles Chibana (até 66kg), Bruno Mendonça (até 73kg), Marcelo Contini (até 73kg), Victor Penalber (até 81kg), Mauro Moura (até 81kg), Eduardo Bettoni (até 90kg), Renan Nunes (até 100kg), Luciano Corrêa (até 100kg), Rafael Silva (acima de 100kg) e David Moura (acima de 100kg).