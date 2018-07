Brasil terá 4 duplas na etapa polonesa do vôlei de praia

No qualifying da etapa polonesa, Renata e Pri Lima somaram duas vitórias nesta quarta-feira: ganharam das francesas Giaoui/Benhamou (21/13, 19/21 e 15/13) e das alemãs Banck e Gunther (26/24 e 21/19). Agora, disputam a chave principal a partir desta quinta, quando também estreiam as outras três duplas brasileiras.

No masculino, a disputa da terceira etapa do Circuito Mundial acontece em Praga, na República Checa. E o Brasil não teve sucesso no qualifying, com a eliminação de Moisés e Ferramenta nesta quarta-feira. Com isso, serão apenas três duplas brasileiras na chave principal, que começa nesta quinta: Márcio/Ricardo, Alison/Emanuel e Pedro Cunha/Pedro Solberg.