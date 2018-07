Brasil terá 5 duplas na etapa feminina do vôlei de praia O Brasil garantiu a presença de cinco duplas na chave feminina da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começa nesta terça-feira, em Brasília. Nesta segunda, durante a disputa do qualifying, as brasileiras Ângela e Pri conseguiram vaga na competição, juntando-se a Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa, Maria Clara/Carolina e Taiana/Vivian, que estavam previamente classificadas.