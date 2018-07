Brasil terá 8 duplas no vôlei de praia na Holanda As duplas brasileiras que entraram em quadra neste domingo no qualifying do Grand Slam de Haia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia tiveram destinos bem diferentes. Enquanto Fernanda Berti e Taiana "furaram" o torneio classificatório e se classificaram para a chave de grupos feminina, Ricardo e Álvaro Filho perderam e não vão participar do torneio na Holanda. Assim, o País será representado por oito duplas em Haia.