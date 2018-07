Brasil terá Formiga como porta-bandeira na festa de encerramento do Pan

"É uma responsabilidade grande. Agradeço a Deus por poder fazer o que mais gosto, mas sei que sozinha não teria conquistado nada. Esse convite nunca passou pela minha cabeça e espero cada vez mais levar nosso País para o topo", disse a jogadora, visivelmente emocionada.

No último sábado, Formiga inclusive marcou um dos gols da vitória do Brasil por 4 a 0 sobre a Colômbia na decisão do torneio de futebol feminino do Pan, repetindo as conquistas das edições de 2003 e 2007 do evento.

Apesar de ter colocado na cabeça que não pretende ir para Lima, no Peru, em 2019, Formiga é pressionada a ficar na seleção. O próprio Vadão, técnico da equipe feminina, começou a campanha. "Já falei para ela que enquanto eu for treinador ela não para. Vamos até promover um encontro dela com o Rogério Ceni para ver que é possível continuar", brincou o comandante.