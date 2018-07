Brasil terá grupo difícil em busca do bi no Mundial de Handebol

O Brasil conheceu, nesta quarta-feira, os seus adversários na fase de grupos do Mundial Feminino de Handebol, que vai acontecer na Dinamarca, em dezembro. Atual campeã, a seleção brasileira caiu em uma chave complicada e vai enfrentar França, Alemanha, Argentina, Coreia do Sul e República Democrática do Congo.

O Brasil caiu no Grupo C e por isso vai jogar em Kolding, uma cidade de pouco mais de 90 mil habitantes no sudoeste da Dinamarca. Em teoria, os adversários mais complicados deverão ser França e Alemanha, que estão indo para a 12.ª participação em Mundiais, já foram campeões e têm tradição na modalidade. Em 2013, os dois times chegaram invictos às quartas de final. A Alemanha foi eliminada pela Dinamarca, enquanto a França caiu diante da Polônia, por um gol de diferença, apenas.

A quarta força do grupo é a Coreia do Sul, principal escola não-europeia, que foi semifinalista de todas as oito edições do handebol feminino nos Jogos Olímpicos. Em Londres, as asiáticas terminaram em quarto. Em Mundiais, entretanto, têm apenas duas medalhas, a última delas de bronze, conquistada em 2003.

Já Argentina e República Democrática do Congo são adversários sem tanta tradição no handebol. Como avançam quatro times de cada grupo às oitavas de final, o Brasil não deve ter problemas para se classificar. Na fase seguinte, também vai enfrentar pedreira. Afinal, o Grupo D tem Noruega (campeã olímpica), Espanha (que eliminou o Brasil no Mundial de 2011, em casa), Rússia e Romênia.