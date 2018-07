Brasil terá neve para inédita prova de esqui cross country

A Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) vai organizar neste domingo a primeira prova de esqui cross country com neve na história do País. O Desafio Brasileiro de Cross Country será disputado no parque Snowland, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

O evento contará com a presença dos principais nomes do Brasil dos esportes no gelo: Leandro Ribela, que disputou as duas últimas Olimpíadas de Inverno (Vancouver-2010 e Sochi-2014) e Leandro Lutz, que tem em seu currículo duas participações em Campeonatos Mundiais.

O parque Snowland possui tecnologia para criação de neve semelhante aos métodos utilizados nos principais indoors de todo o mundo. "A neve artificial é muito parecida com a real. Em algumas situações é igual, tanto que algumas estações de esqui antes da temporada de esqui alpino e cross country produzem bastante neve artificial porque, às vezes, já está frio, mas não tem neve suficiente para cobrir o terreno", explica Leandro Ribela, que também atua como treinador da equipe júnior do Brasil.

Até mesmo Leandro, acostumado em competir em diversos países, ficou surpreendido com a infraestrutura montada para o evento. "Quem nunca viu a neve ou tem interesse de conhecer é muito interessante. Eu nunca tinha imaginado que seria possível a gente esquiar aqui no Brasil, mas quando eu fui fazer uma visita técnica à pista em abril, me surpreendi positivamente".

Leandro conta ainda que a prova será uma boa oportunidade para os garotos que são treinados por ele. "Tenho cinco meninos que vão ter seu primeiro contato com a neve. São garotos que treinam diariamente com roller esqui, que simula a técnica do esqui cross country no asfalto, mas que ainda não tiveram esta oportunidade."

O torneio, que terá início às 7h (de Brasília) de domingo, contará com cerca de 20 participantes em cinco categorias diferentes.