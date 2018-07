Brasil terá sete atletas na 2ª etapa da Copa do Mundo de pentatlo

Com a medalhista olímpica Yane Marques, um grupo de sete atletas brasileiros disputa a segunda etapa da Copa do Mundo de pentatlo moderno no Egito entre quinta-feira e domingo. O País estará representado pela mesma delegação que disputou a etapa de estreia do torneio, em Sarasota (EUA), em fevereiro.

Estarão no país africano, além de Yane, Larissa Lelys e Priscila Oliveira no feminino. No masculino, os participantes são Danilo Fagundes, Enrico Ortolani, Felipe Nascimento e William Muinhos. As cinco provas da modalidade - esgrima, natação, hipismo e o evento combinado (tiro e corrida) - vão ser disputadas no Estádio Internacional do Cairo.

Nos EUA, Yane e Priscila estiveram entre as 36 finalistas da etapa, mas não conseguiram um bom resultado, ficando na 24ª e 26ª posições, respectivamente.

Bronze nos Jogos de Londres, em 2012, Yane afirma que evoluiu no ano passado, apesar dos poucos pódios, e espera que neste ano tenha melhores resultados. "Em 2014, tive uma evolução técnica considerável, muito embora tenha sido uma temporada com poucos pódios. Agora, depois de uma pré-temporada feito no Recife, Curitiba, Inglaterra e EUA, espero continuar minha evolução técnica e que isso me dê a vaga olímpica."

A Copa do Mundo terá mais duas etapas, em Roma, no mês de abril, e em Hecskemét, na Hungria, no início de maio. Os melhores atletas das quatro competições classificam-se para a Final da Copa do Mundo, que será em Minsk, na Bielorrúsia, entre os dias 12 e 16 de junho.