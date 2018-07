Brasil terá só 1 dupla na última etapa do vôlei de praia

"Pela primeira vez, vamos começar o torneio já na fase principal, devido à boa temporada que fizemos. Muitos times bons não estarão nesta etapa, então estamos focadas para conseguir o primeiro pódio da nossa dupla no Circuito Mundial", disse Ágatha. "Os três meses que ficamos na Europa durante o Circuito Mundial foram muito importantes para o nosso aprendizado", completou Bárbara Seixas.

Sonhando com o pódio, Ágatha e Bárbara Seixas estreiam nesta quinta-feira na etapa da Tailândia, em jogo contra as irmãs colombianas Claudia e Andrea Galindo. Atualmente, as brasileiras ocupam a 31ª colocação no ranking mundial do vôlei de praia.

Mesmo sem jogar na última etapa, Juliana e Larissa já asseguraram a conquista do título do Circuito Mundial - é a sétima vez que elas são campeãs da competição, repetindo os feitos de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2011. As únicas que podiam ameaçar as brasileiras eram as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, mas, com chances remotas, elas nem foram competir na Tailândia.