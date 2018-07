Brasil terá só uma dupla na etapa do vôlei de praia

O Brasil terá apenas uma dupla na disputa da penúltima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começa nesta quinta-feira, em Sanya, na China. Maria Clara e Carolina serão as representantes brasileiras, depois de que Ana Paula e Tatiana foram eliminadas no qualifying realizado nesta quarta.

Outras duas duplas do Brasil iriam disputar a etapa chinesa, mas Luana/Lili e Vivian/Taiana desistiram da competição. Mesmo porque, o título do Circuito Mundial já foi assegurado por antecipação pelas também brasileiras Juliana e Larissa, o que desvaloriza um pouco o restante do calendário.

No qualifying da etapa chinesa, a medalhista olímpica Ana Paula voltava ao Circuito Mundial após mais de um ano de ausência - estava jogando nos Estados Unidos. Mas não teve sucesso. Ao lado de Tatiana, ela perdeu para as japonesas Urata e Take por 2 sets a 1, com 21/15, 19/21 e 15/17.