Brasil terá time misto no Campeonato Pan-Americano Feminino de Handebol O Brasil vai jogar com um time misto entre o Campeonato Pan-Americano Feminino de Handebol, principal competição da equipe desde o título mundial de 2013. O técnico Morten Soubak anunciou a lista de convocadas nesta quarta-feira sem a presença de algumas das principais atletas da seleção, como a goleira Babi, a ponta Alexandra e a armadora Ana Paula. A ala Duda, melhor do mundo na temporada passada, está machucada.