Brasil teria 13 atletas no judô se Olimpíada fosse hoje

SÃO PAULO - Se a Olimpíada de Londres fosse hoje, o Brasil teria 13 atletas competindo pelas 14 medalhas de ouro em disputa no judô. A lista atualizada da Federação Internacional de Judô tem 18 brasileiros dentro do critério de classificação para os Jogos, mas o País só pode levar um atleta por categoria.

O ranking, atualizado depois das disputadas dos campeonatos continentais, apresenta como melhor brasileiro o medalhista de bronze em Atenas e em Pequim, Leandro Guilheiro, segundo colocado no ranking da categoria até 81kg.

De acordo com os critérios de classificação, disputam a Olimpíada os 22 melhores atletas do ranking masculino e os 14 da lista feminina. Como cada país só pode levar um competidor por peso, Mariana Silva, por exemplo, estaria classificada mesmo sendo a 20.ª do ranking. Com eliminações de adversárias de um mesmo país, ela fica em 13.º na classificação olímpica dos 63kg.

A única categoria que o Brasil não teria representantes em Londres se os Jogos fossem hoje seria a de até 70kg no feminino. Maria Portela, melhor classificada, é a 18.ª.

Confira a lista completa dos brasileiros que iriam à Olimpíada no judô.

Masculino:

60kg - Felipe Kitadai - 16.º

66kg - Leandro Cunha - 7.º

73kg - Bruno Mendonça - 14.º

81kg - Leandro Guilheiro - 2.º (Flávio Canto, em 10.º, e Nacif Elias, em 20.º, seriam reservas)

90kg -Hugo Pessanha - 7.º (Tiago Camilo, em 8.º, seria reserva)

100kg -Luciano Corrêa - 9.º (Leonardo Leite, em 19.º, seria reserva)

+100kg: - Daniel Hernandes - 14.º (Rafael Silva, em 15.º, seria reserva)

Feminino:

48kg -Sarah Menezes - 4.º

52kg -Erika Miranda - 10.º

57kg - Rafaela Silva - 12.º

63kg -Mariana Silva - 20.º (13.º com uso de critério de classificação olímpica)

78kg - Mayra Aguiar - 6.º

+78kg - Maria Suellen Altheman - 16.º (13º com uso de critério de classificação olímpica)