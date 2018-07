Brasil termina Pan-Americano de Handebol com a prata A seleção brasileira masculina de handebol encerrou sua participação no Campeonato Pan-Americano com a medalha de prata, após perder a final para a Argentina por 30 a 19, na noite de domingo, em Canelones, no Uruguai. Apesar da derrota, o Brasil atingiu seu principal objetivo na competição: a classificação para o Mundial do Catar, que será em janeiro - apenas os três primeiros colocados conseguiam a vaga (o Chile também se garantiu).