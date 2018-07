Brasil termina primeiro dia do Pré-Olímpico de Luta sem vaga em Londres

SÃO PAULO - O Brasil terminou o primeiro dia do Pré-Olímpico de luta sem vagas para os Jogos de Londres. O campeonato, que será realizado em Orlando (EUA) até domingo, classificará 36 atletas para o torneio britânico - serão dois por peso.

Na estreia da competição, em que foram disputadas as lutas do estilo greco-romano, o País bateu na trave com Davi Albino, da categoria até 96 kg. O brasileiro chegou à semifinal e precisava apenas derrotar o venezuelano Erwin Caraballo para conseguir a vaga em Londres. Chegou a vencer o primeiro round da disputa, mas acabou levando a virada e perdeu por 2 a 1.

Diego Romanelli (até 60 kg) começou bem, com vitória sobre o colombiano Juan Carlos Lopez, mas acabou derrotado nas quartas de final pelo americano Ellis Coleman. Já Angelo Moreira (66 kg) não conseguiu passar do primeiro combate.

Neste sábado, a partir das 14 horas (de Brasília), entram em ação as mulheres do estilo livre. É na luta feminina que estão as maiores esperanças de classificação brasileira para Londres - a Confederação de Lutas Associadas (CBLA) espera garantir três atletas para os Jogos.

O País levou o time completo para os EUA, com Susana Almeida (48 kg), Joice Silva (55 kg) - que garantiu o bronze no Pan de Guadalajara -, Dailane Gomes (63 kg) e a vice-campeã pan-americana Aline Ferreira (72 kg).

Além do torneio na Flórida, serão realizados mais dois campeonatos qualificatórios para Londres: o primeiro em Taiyuan (China), entre 27 e 29 de abril, e o outro em Helsinque (Finlândia), de 4 a 6 de maio.