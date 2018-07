Brasil 'treina' na Liga por Londres

O processo de renovação iniciado pelo técnico Bernardinho após os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, terminou. A partir de agora, o foco principal da seleção brasileira já é a Olimpíada de Londres.

Em 2011, o objetivo principal do Brasil é ficar entre os três primeiros colocados na Copa do Mundo do Japão (entre novembro e dezembro) e garantir a vaga olímpica sem ter de disputar o Pré-olímpico. Para ir à Copa, o Brasil precisará ficar pelo menos em segundo lugar no Campeonato Sul-Americano, em setembro.

As outras equipes não pensam diferente e a Liga Mundial, que começou ontem, servirá como forma de preparação. "Certamente alguns times vão se poupar", conta Bernardinho.

Além disso, o treinador diz que deve usar um time B no Pan de Guadalajara, em outubro. "É uma equipe que estamos trabalhando paralelamente, que visa ao ciclo para o Rio 2016."

Vitória. Hoje, o Brasil volta a enfrentar Porto Rico em San Juan, às 21h30 de Brasília (com SporTV). Ontem o time venceu o adversário com facilidade por 3 sets a 0 (25/15, 25/19 e 25/16) em sua primeira partida na Liga, na casa do rival. Pelo mesmo grupo, a Polônia estreou ontem com vitória sobre os EUA por 3 a 0 (25/20, 25/22 e 25/19).