Brasil vai à final do 4x400 metros em sexto no Mundial

MOSCOU - O Brasil se classificou nesta quinta-feira para a final do revezamento 4x400 metros no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Moscou. Nesta quinta-feira, o quarteto brasileiro fez o sexto melhor tempo das eliminatórias, com 3min01s09 e se garantiu na disputa de medalha, que está marcada para às 14h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira.

O quarteto formado por Anderson Henriques, Wagner Cardoso, Hugo Sousa e Pedro Burmann terminou na quarta colocação na segunda série das eliminatórias e comemorou o resultado. "Fazia bastante tempo que não fazíamos uma marca tão boa", disse Wagner Cardoso, em entrevista ao SporTV.

Finalista da prova dos 400 metros em Moscou, Henriques foi o principal destaque dos competidores do País. Ele pegou o bastão na quarta colocação, mas conseguiu repassá-lo em terceiro lugar, graças a uma arrancada nos 100 metros finais. Depois, porém, a Bélgica acabou na frente dos brasileiros ao término da prova. "Por mais que estivesse cansado, tinha que ajudar o grupo", afirmou Henriques.

Se garantiram na final do revezamento 4x400 metros os dois primeiros quartetos de cada uma das três séries eliminatórias, além dos dois mais rápidos. Assim, os brasileiros tiveram que esperar o encerramento da terceira série para que fosse definida a classificação final. Mas como a eliminatória do Brasil foi a mais forte, o quarto lugar e o tempo de 3min01s09 foram suficientes para garantir a presença dos atletas do País na final do revezamento 4x400 metros.

A eliminatória que contou com a participação do Brasil foi vencida pelo quarteto dos Estados Unidos, que marcou o tempo de 2min59s85, sendo o único a completar a prova em menos de 3min. Os outros quartetos classificados para a final são os da Jamaica, de Trinidad e Tobago, da Grã-Bretanha, da Bélgica, da Polônia e da Rússia.