Brasil vai à final masculina no vôlei de praia em Gstaad

Em quatro dias, eles fizeram sete jogos. Só neste sábado, foram três, uma vez que a agenda da competição marcou as oitavas, as quartas e as semifinais para o mesmo dia, deixando só a final no domingo. Na decisão do ouro, Bruno e Alison vão enfrentar os norte-americanos Philip Dalhausser e Sean Rosenthal, campeões na mais recente etapa do Circuito, o Grand Slam de Stavanger (Noruega), quando venceram Ricardo e Álvaro Filho na decisão.

O dia para Alison e Bruno começou com 2 sets a 0 (21/17 e 21/18) sobre Kadziola e Szalankiewicz, do Casaquistão. Depois, pelas quartas, mais uma partida rápida, com vitória por 2 a 0 (21/17 e 21/14) sobre os austríacos Doppler e Horst. Para fechar o sábado, pela semifinal, mais uma vitória sem perder sets, diante dos alemães Erdmann e Matysik, com parciais de 21/15 e 21/19.

Outras três duplas brasileiras estavam nas oitavas de final. Duas ficaram nesta etapa mesmo. Pedro Solberg/Emanuel caíram diante dos norte-americanos Lucena e Doherty por 2 sets a 0 (21/19 e 23/21), enquanto Evandro/Vitor Felipe, que vinham da repescagem, perderam para os Herrera e Gavira por 2 sets a 1 (16/21, 21/17 e 15/9).

Ricardo e Álvaro Filho até passaram pelas oitavas, vencendo Gibb e Patterson, dos Estados Unidos, em uma partida que durou mais de uma hora, com 2 sets a 1 e parciais de 21/16, 25/27 e 11/15. Mas, nas quartas, na revanche da final norueguesa, os brasileiros levaram 2 sets a 0 de Dalhausser e Rosenthal, com 21/15 e 21/12.