Brasil vai ao Mundial de Canoagem sonhando com finais

SÃO PAULO - A seleção brasileira embarca para a disputa do Mundial de Canoagem Velocidade sonhando com a classificação para as finais. A competição acontece de 27 de agosto a 1º de setembro, em Duisburg, na Alemanha, e a equipe do Brasil terá oito atletas: Isaquias Queiroz, Nivalter Santos Jesus, Erlon de Souza, Ronilson de Oliveira, Ana Paula Vergutz, Edson Freitas da Silva, Celso Oliveira e Gilvan Bittencourt.

"Podemos esperar que se dediquem ao máximo e deem tudo que podem. O mais importante é chegarem à final. A partir daí, tudo pode acontecer", afirmou o ex-canoísta Sebastián Cuattrin, que hoje é gerente do centro de treinamento da canoagem velocidade do Brasil, ressaltando que o Mundial na Alemanha é mais uma importante etapa de preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

Uma das principais apostas do Brasil é Isaquias Queiroz, que conseguiu medalhas de ouro e prata na terceira etapa da Copa do Mundo, em junho, na Polônia. "Meu primeiro objetivo é chegar às finais. Se eu conseguir, vou com tudo para alcançar a medalha", avisou o atleta, antes do embarque para competir na Alemanha.