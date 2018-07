Brasil vai atingir auge apenas nas oitavas de final

No começo da semana, segunda ou terça-feira, os jogadores devem dar os primeiros chutes na bola desde a apresentação a Dunga no CT do Caju, em Curitiba, ontem. Os atletas mal chegaram, mas já estão ansiosos por isso. Não suportam ficar apenas nos testes clínicos e exercícios musculares na academia. O preparador físico Paulo Paixão é quem comanda o elenco nestes primeiros dias mais duros de preparação. É dele a responsabilidade de entregar ao técnico o grupo em condições físicas adequadas para começar bem a Copa.

Paixão prevê, no entanto, que a seleção consiga seu melhor desempenho físico apenas na primeira partida da fase de mata-mata, as oitavas de final, contra um dos participantes do Grupo H: Chile, Espanha, Suíça ou Honduras. Isso quer dizer que o Brasil estará num ritmo inferior nos três primeiros jogos da fase inicial, contra Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal.

A partida diante do time de Cristiano Ronaldo pode até mostrar um time mais bem preparado e solto em campo, mas Dunga espera já estar classificado até lá. Portugal será o último compromisso da primeira etapa. "É difícil você encontrar os atletas no mesmo nível. Todos os jogadores conhecem bem essa comissão e eles sabem exatamente o que queremos deles. Eles sabem também da necessidade do trabalho neste começo de etapa, e explicamos o motivo de tudo", diz Paulo Paixão, prometendo trabalho pesado. "Bola é bola, e eles sempre vão preferir jogar. A nossa missão é encarar o atleta e ter um posicionamento firme. Temos de fazer e vamos fazer."

A preparação física da seleção será idêntica à que foi feita nas Copas de 2002 e 2006. Nada será modificado em relação ao cronograma de trabalho apresentado em Weggis, na Suíça. Paixão foi taxativo ao dizer que não mudaria nada ao que foi feito na fase de disputa da Alemanha, quatro anos atrás. Ele entende que aquele grupo teve alto desempenho físico até a queda diante dos franceses, nas quartas.

Será comum a partir de agora também ver os jogadores correndo em grupos específicos, separados de acordo com os resultados de seus exames clínicos. Esse agrupamento nada terá a ver com a idade dos atletas. Gilberto, de 33 anos, poderá pertencer ao mesmo time de Nilmar, de 25.

Paixão defendeu, ainda, os métodos usados na preparação física pelos profissionais brasileiros e qualifica o seu próprio trabalho e o de seus colegas como o "melhor do mundo". Nenhum atleta vai receber uma carga maior de exercícios do que seu limiar aeróbico tem condições de receber, ressaltou.