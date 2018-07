Brasil vai brigar por bronze na Copa do Mundo de Tiro com Arco Garantidos nos Jogos Olímpicos do Rio, Marcus Vinicius D'Almeida e Ane Marcelle estão na briga por uma medalha na etapa de Medellín da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Nesta sexta-feira, eles avançaram à semifinal do chave de duplas mistas e perderam para a Coreia do Sul. No domingo, disputam o bronze contra Taiwan.