Brasil vai com 4 duplas às oitavas no vôlei de praia Depois de um inicio relativamente ruim na fase de grupos, com quatro derrotas em oito jogos na quinta-feira, o Brasil teve um ótimo dia nesta sexta-feira na chave masculina do Grand Slam de Gstaad, etapa suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Areia. Afinal, as quatro duplas inscritas pelo País conseguiram avançar às oitavas de final, entre as 16 melhores.