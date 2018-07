Brasil vai mal no 1º dia do Grand Slam do Japão Quatro judocas brasileiros competiram no primeiro dia de disputas do Grand Slam de Tóquio, todos com resultados ruins. O único atleta a vencer uma luta foi Breno Alves, que derrotou o canadense Charles Breton-Leduc por ippon na primeira rodada. O ligeiro, porém, foi eliminado pelo japonês Hirofumi Yamamoto no combate seguinte. Felipe Kitadai e Sarah Menezes, também do peso ligeiro, além da meio-leve Érika Miranda, tiveram pior sorte: não conseguiram vencer nem o confronto de estreia. O torneio, que conta pontos para o ranking mundial, vai até domingo.