Brasil vai mal no vôlei de praia feminino em Roma Com duas duplas entre as quatro melhores do mundo, o Brasil não foi bem na chave feminina do Grand Slam de Roma, etapa italiana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, as três parcerias brasileiras que seguiam vivas no torneio foram eliminadas na arena montada no Foro Itálico e não avançaram sequer às quartas de final.