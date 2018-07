Brasil vai pior até que o Uruguai no segundo dia do atletismo do Pan

Até o Uruguai, que na história dos Jogos Pan-Americanos ganhou menos medalhas do que o Brasil somou nos últimos sete dias, foi melhor. Ganhou duas medalhas de bronze nesta quarta-feira: no salto em distância masculino e nos 400m com barreiras feminino. O Equador levou uma prata, nos 100m feminino.

O resultado brasileiro poderia ter sido um pouco melhor se não fosse o critério de desempate do lançamento do martelo. Wagner Domingos (o Montanha) empatou em terceiro com o norte-americano Conor McCullough, com 73,74m. Mas o segundo melhor arremesso do americano foi melhor do que o do brasileiro, que queimou quatro das suas seis tentativas.

A prova ainda teve Allan Wolski no quinto lugar, com 72,72m. Assim como Montanha, ficou um pouco abaixo da sua melhor marca na temporada. Nada que o colocasse no pódio com McCullough, o cubano Roberto Janet (prata) e o também americano Kibwe Johnson (ouro). Os três que foram ao pódio são também os três melhores das Américas no ranking mundial.

VELOCIDADE - O Canadá ganhou a prova mais nobre do atletismo: os 100m rasos masculino. Nova estrela do atletismo, Andre de Grasse não quebrou a barreira dos 10s, mas venceu, com 10s05. Foi seguido de Ramon Gittens (10s07), de Barbados, e Antoine Adams (10s09), de São Cristóvão & Neves. O Brasil não participou da final porque seus representantes fizeram feio nas eliminatórias: Codó queimou a largada e Vitor Hugo tropeçou nas próprias pernas.

Na prova feminina de 100m, havia expectativa de medalha e recorde sul-americano para Rosângela Santos e Ana Cláudia Lemos. A carioca até correu bem, igualando a melhor marca da carreira (11s04), mas completou em quarto. Já Ana Cláudia não repetiu os resultados recentes e foi sétima, com 11s15.

A vitória ficou com a jamaicana Sherone Simpson. Dona de três medalhas olímpicas, incluindo a prata nos 100m em Pequim-2008, a velocista foi pega no doping em meados de 2013, e ficou um ano afastada. Desde então, Simpson não havia conseguido correr abaixo dos 11s. Na final em Toronto, nesta quarta-feira, cresceu nos últimos trinta metros para tirar a vitória da norte-americana Barbara Pierre. Venceu com 10s95 e comemorou como se o ouro fosse olímpico.

Já Pierre, que correu a semifinal em 10s92, não entendeu como perdeu a vitória. Na última passada, foi deixada para trás não só pela jamaicana, mas também pela revelação equatoriana Angela Tenorio. A menina de 19 anos, dona de quatro medalhas em Mundiais de base, bateu o recorde sul-americano, com 10s99.

DECEPÇÃO - Nas provas de campo, a principal esperança era com Geisa Arcanjo. Finalista olímpica em Londres no arremesso de peso, ela chegou a largar o esporte em 2013, mas voltou bem este ano, conquistando o título sul-americano. Mas, em Toronto, foi eliminada após três arremessos, porque não estava entre as oito primeiras colocadas naquele momento. Viu Cleópatra Borel (Trinidad & Tobago), Jillian Camarena-William (EUA) e Natália Duco (Chile) irem ao pódio.

No salto em distância, Higor Alves marcou só um dos três primeiros saltos, alcançando 7,60m. Como só os oito melhores seguiam na prova e ele era o décimo colocado, acabou eliminado. Aos 21 anos, ele prometia mais, uma vez que fechou a temporada 2013 como melhor juvenil do mundo.

O norte-americano Jeffrey Henderson, que já liderava o ranking mundial, fez a melhor marca do ano: 8,52m. Mas venceu com um salto de 8,54m, que não foi homologado como recorde porque ele foi favorecido por vento acima do permitido. Jogador da NFL, Marquise Goodwin ganhou a prata e completou a dobradinha dos EUA.

Na única final da manhã, as brasileiras fracassaram no salto em altura. Ana Paula de Oliveira parou em 1,80m. Ela tem 1,86m como melhor marca e saiu frustradíssima da prova, jogando o sarrafo longe no último erro. A outra brasileira desta disputa, Mônica de Freitas, de 31 anos, parou em 1,75m e terminou na 14.ª e penúltima colocação. A veterana tem 1,87m como melhor marca.

O ouro foi para Levern Spencer, de Santa Lucia, que passou 1,94m e assumiu o décimo lugar do ranking mundial. O único pódio da manhã, aliás, foi todo caribenho: Priscilla Frederick, de Antigua e Barbuda, ficou com a prata, enquanto Akela Jones, de Barbados, terminou em terceiro.

Na final dos 400m com barreiras para mulheres não havia brasileiras na final, uma vez que Jailma de Lima ficou nas eliminatórias. A prova teve vitória de Shamier Little, dos EUA, com a canadense Sarah Wells levando a prata e Deborah Rodríguez garantindo o bronze para o Uruguai.