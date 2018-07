Brasil vence a primeira e disputará o 13º lugar no polo aquático feminino

A seleção brasileira feminina de polo aquático obteve neste sábado sua primeira vitória no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Budapeste, na Hungria, ao superar a África do Sul com tranquilidade, por 10 a 5.

Com o bom resultado obtido neste sábado, a seleção brasileira vai disputar a o 13º lugar na segunda-feira, contra o Japão, que derrotou o Casaquistão também com facilidade, por 17 a 8.

O grande destaque da primeira vitória brasileira foi Diana Abla, ao marcar cinco gols. "Foi um jogo em que conseguimos colocar o nosso ritmo, como foi pedido. Usamos esse jogo para evoluir individualmente e como equipe", avaliou a atleta.

O triunfo deste sábado serviu, ao menos em parte, para apagar a decepção após a frustrante participação na primeira fase, quando o Brasil perdeu para Canadá, Itália e China e, assim, terminou na última colocação do Grupo A.

Capitã da seleção, Marina Zablith explicou que foi importante ver o time se recuperar. "Conseguimos atender o que o técnico pediu durante os quatro tempos. Mesmo começando atrás a gente conseguiu recuperar, abrir e mantivemos a vantagem durante o resto do jogo. Essa vantagem e constância foram importantes para levantar a nossa moral. Claro que não ficamos contentes com os resultados da fase de grupo, mas agora é pensar no Japão e ir com tudo."