Brasil vence a primeira no Catar e derrota Bielo-Rússia por 34 a 29

O Brasil finalmente venceu no Mundial de Handebol no Catar. Após duas derrotas, a seleção masculina se recuperou na competição e derrotou a Bielo-Rússia nesta segunda-feira (34 a 29). Foi uma partida difícil como todos esperavam: dura e chata de se jogar.

Um dos erros que o Brasil havia cometido na derrota para a Espanha foi corrigido. O time de Jordi Ribera melhorou o aproveitamento no ataque. O ponta Borges foi o artilheiro do Brasil e da partida, marcando nove gols. Fábio Chiuffa, que também é ponta, fez sete.

Os bielo-russos não aliviaram: cometeram faltas em série, às vezes forçando o antijogo. Com 15 minutos de partida, ficaram com um jogador a menos na quadra por três vezes. Rutenka, que joga no Barcelona, foi o líder do time e complicou a vida dos brasileiros.

O Brasil foi superior já no primeiro tempo e construiu uma vantagem parcial de 16 a 12. No segundo tempo, porém, a Bielo-Russia, que fazia um bom bloqueio com seis jogadores, melhorou e o jogo chegou a ficar disputado ponto a ponto, até que a seleção brasileira abrisse uma vantagem que garantiu a vitória.

Ainda na briga por uma vaga nas oitavas de final, a seleção brasileira volta a jogar nesta quarta-feira, quando enfrenta a Eslovênia, pelo grupo A. Na sexta-feira, encerra a participação na primeira fase jogando contra o Chile.

*O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol.