Brasil vence Angola por 37 a 29 em amistoso de handebol feminino

SANTOS - A seleção brasileira feminina de handebol ganhou amistoso contra Angola por 37 a 29, na noite desta terça-feira, em Santos, no litoral paulista. Foi o primeiro dos dois confrontos entre as equipes, que voltam a se enfrentar nesta quinta, no mesmo local, em mais um estágio da preparação do Brasil para a disputa do Campeonato Mundial da Sérvia, marcado para acontecer em dezembro.

"É sempre bom ganhar. Estou contente com a intensidade do jogo. Fizemos várias boas ações na defesa, aproveitando para fazer contra-ataques. Fizemos vários gols com bolas de chegada. Agora, com ataque posicionado, nós temos que melhorar. Angola se aproveitou dos nossos erros para encostar no jogo", avaliou o técnico do Brasil, o dinamarquês Morten Soubak, após a vitória em Santos.

Alexandra Nascimento, eleita a melhor jogadora de handebol do mundo no ano passado, foi o destaque do amistoso, com 10 gols marcados. "Fazia já um tempo que não jogávamos contra a Angola e encontramos uma equipe mais renovada, com jogadoras muito fortes e velozes. Algumas das nossas atletas estão voltando de férias e não tivemos muito tempo antes do amistoso para treinar", disse a atleta brasileira, cobrando evolução. "Temos ainda muito para corrigir."