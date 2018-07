Brasil vence Argentina no futsal com Falcão e recorde de público

O retorno de Falcão à seleção brasileira de futsal não poderia ter sido mais grandioso. No primeiro jogo de futsal em um estádio de futebol, em Brasília, o Brasil derrotou a Argentina por 4 a 1, neste domingo, 7, Dia da Independência, diante de 55 mil torcedores presentes no Mané Garrincha, recorde absoluto de público para uma partida desta modalidade.

O maior registro de público para um jogo de futsal até então era de 25.712 para o duelo entre o Atlético-MG e o Rio Miécimo, no Mineirinho, na final da Liga Futsal de 1999 - Falcão também estava naquele jogo e marcou três gols na vitória dos atleticanos por 5 a 4. Neste domingo, uma quadra foi montada sobre o gramado do Mané Garrincha, que recebeu sete jogos da Copa e tem capacidade de quase 70 mil torcedores.

Falcão não chegou a balançar as redes nesta manhã, mas empolgou a torcida com seus belos lances. Um dos maiores jogadores de futsal da história, ele voltou à seleção após nove meses de afastamento, em razão de divergências com a Confederação Brasileira de Futsal.

E, com Falcão em quadra, a seleção brasileira não teve maiores dificuldades para vencer a rival Argentina. Com gols de Simi e Sinoê, o time da casa abriu 2 a 0 no placar. Mas Luiz González descontou para os visitantes antes do fim do primeiro tempo. Na volta para o jogo, o Brasil manteve o domínio e, desta vez, não deu mais chances ao rival. Daniel e Valdin mandaram para as redes e selaram a goleada brasileira.