Brasil vence China e termina Liga Mundial de Polo Aquático em sétimo Apesar de contar com o melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões da Europa, principal torneio interclubes do mundo, o Brasil não foi além de um sétimo lugar da Liga Mundial de Polo Aquático. A equipe de Felipe Perrone fechou a chamada Super Final neste domingo com vitória por 16 a 4 sobre a China, dona da casa, em jogo que valia o último ou o penúltimo lugares.